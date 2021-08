CIPE-CENTRAL Faz entrega de alimentos arrecadados pela Campaha Força Solidária para o abrigo Leur Brito em Jequié

Na última quinta-feira (26), foi realizada a doação de gêneros alimentícios arrecadados durante a CAMPANHA FORÇA SOLIDÁRIA, levada a efeito pela PMBA, através do Comando Geral da Corporação, na pessoa do Exm.º. Sr. Cel PM Paulo Coutinho, Comandante Geral. A entrega dos gêneros foi direcionada à famílias carentes do Município de Jequié e ao Abrigo de Idosos Leur Brito.



A Campanha Força Solidária, instituída pela PMBA, englobou todas as unidades policiais militares do Estado da Bahia, possibilitando a oferta de alimentos aos mais necessitados, neste momento tão delicado, em decorrência das mazelas da pandemia. Vale ressaltar que somando com a Ação Social realizada pela CIPE CENTRAL em 02 de julho, passado, o total arrecadado aproximou -se à 800 kg de alimentos.

