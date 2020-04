CIPE-CENTRAL intercepta ônibus que saiu de Jequié para São Paulo

Com base em informação obtida através do disque denúncia, patrulha rural da CIPE CENTRAL interceptou por volta das 10h30 de sábado (25) o ônibus de uma empresa de turismo que comercializava de maneira clandestina passagens de linha interestadual Jequié São Paulo x Jequié, em descumprimento ao decreto estadual de número 19.586 datado de 27/03/2020, que em seu artigo 11, suspende até o dia 3 de maio, a circulação, entrada e saída de qualquer transporte coletivo público e privado intermunicipal bem como interestadual, nos municípios que possuem casos confirmados da Covid-19. Os policiais conseguiram interceptar o veículo na BR 116, sentido o município de Manoel Vitorino. No interior do coletivo de marca Mercedes Benz, placa GWI 7059, licença de Belo Horizonte=MG, encontravam -se um dos proprietários, o motorista e mais 20 passageiros, sendo 18 passageiros com destino a cidade de São Paulo e dois de carona até a cidade de Manoel Vitorino. Motorista e o proprietário foram conduzidos à delegacia territorial de Jequié, sendo qualificados para lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pela prática do crime tipificado no artigo 268 do código penal*, ou seja, infringir determinação do poder público que destina-se a impedir propagação de doenças contagiosas. O veículo apreendido foi colocado à disposição da ANTT e Agerba.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários