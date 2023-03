CIPE-CENTRAL localiza em Jequié cofre que foi roubado na cidade de Ibirataiai

Na tarde de ontem (01), uma guarnição da CIPE-CENTRAL foi até a Avenida Beira Rio, Mandacaru. A informação dava conta de que um cofre com sinais de arrombamento estava abandonado na localidade. Ao chegar no local informado, os policiais constataram a veracidade do fato e localizaram o objeto. Segundo informações policiais, o cofre teria sido furtado na cidade de Ibirataia, juntamente com uma caminhonete Hilux, que estava estacionada dentro de um deposito de Cacau na cidade.

A polícia civil já teria identificado o autor do roubo, que seria aqui da cidade de Jequié. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Furtos e Roubos da 9ª Coorpin, em Jequié.

Comentários no Facebook:

Comentários