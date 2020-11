CIPE-CENTRAL ministra instrução de manuseio de pistola para Bombeiros Militares em Jequié

O Núcleo de Ensino Especializado (NEE) da CIPE Central ministrou instrução de manuseio (desmontagem, montagem, manutenção e disparos) com a pistola Glock G22, para 15 bombeiros militares lotados no 8º GBM de Jequié. A instrução teórica aconteceu na sede do Stand do Clube de Tiro Jequieense (CTJ), onde os militares tiveram a oportunidade de ter o primeiro contato com o armamento e instrução prática de fundamentos de tiro com disparos reais. Toda instrução obedeceu ao protocolo de segurança instituído pelo Comando de Policiamento Especializado/CPE, em face a pandemia da covid-19. Informações: CIPE-CENTRAL

