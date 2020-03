CIPE-CENTRAL prende acusado de tráfico de drogas em Jequié

Após receber denúncia de populares informando que no Residencial Colinas, bairro Joaquim Romão, um indivíduo estaria traficando drogas e portanto arma de fogo, intimando a comunidade, patrulha da CIPE CENTRAL foi descolada para área por volta das 5h30 deste domingo (22), onde foi localizado e preso em flagrante o indivíduo de iniciais J.F.S., 23 anos, em poder do qual foram apreendidos 27 pinos de cocaína, com aproximadamente 135g, uma balança digital e R$ 573, em espécie. O indivíduo foi conduzido a DP de Jequié, juntamente com o material apreendido, sendo lavrado o APF, pelo delegado plantonista, sob BO N° 1281/2020. Informações e Foto: CIPE CENTRAL

