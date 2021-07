CIPE CENTRAL Prende dois acusados de estarem efetuando golpes financeiros em Jequié

No início da tarde de ontem (06), uma guarnição da CIPE CENTRAL, abordaram dois indivíduos acusados de estarem aplicando golpes no comércio da cidade de Jequié. Dezenas de cartões de créditos com dados pessoais das vítimas, celulares, chips telefônicos, máquinas para passar cartão de crédito, e muitos dados de pessoas, para serem usados de forma criminosa. Os dois acusados, um de 24 anos e outro de 19 e todo o material foram apresentado na delegacia de roubos e furtos, juntamente com dois veículos. Um Pajero e uma motocicleta Honda.

MATERIAL APREENDIDO: DOCUMENTOS DIVERSOS FALSIFICADOS, DOCUMENTOS ORIGINAIS DIVERSOS, CÓPIAS DE PROPOSTAS PARA BANCOS, INÚMEROS DADOS PESSOAIS, UMA CÉDULA DE IDENTIDADE EM BRANCO, 01 NOTEBOOK CCE COM CARREGADOR, 01 MÁQUINA DE CARTÃO SUMUP, 18 SMARTPHONES SAMSUNG, 01 SMARTPHONE MOTOROLA, 01 SMARTPHONE POCOPHONE, 28 CHIPS VIRGENS DA VIVO, 07 CHIPS VIRGENS DA OI, AUTOMÓVEL MMC/PAJERO DAKAR , PLACA OUL8848, COR BRANCA, MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN, PLACA RCO3B86, COR VERMELHA. Informações: CIPE CENTRAL

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários