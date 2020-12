CIPE-CENTRAL Prende homem acusado de roubo em Jequié

Na tarde de ontem (21), uma patrulha rural da CIPE CENTRAL, efetuou a prisão de um indivíduo, 20 anos de idade, na região da Lagoa do Derba, no Jequiezinho, que havia sido alvejado com disparos de arma de fogo, por elemento desconhecido, em um roubo que ele juntamente com um comparsa, haviam cometido. O indivíduo foi localizado após invadir uma residência, sendo solicitado o apoio da SAMU, para prestar socorro ao mesmo. Na diligência foi apreendida uma arma de fogo, além de uma motocicleta subtraída e demais materiais roubados. Todo o material encontrado foi apresentado na Depol de Jequié para serem aplicadas as medidas cabíveis. Estavam em poder do homem, 01 revólver cal. 32, marca Rossi, numeração suprimida, 01 munição cal .32 picotada; uma motocicleta XRE, vermelha, placa policial: NTU 9F71; um aparelho de Playstation 2 com dois controles.

