CIPE-CENTRAL prende homem e mulher com drogas

Uma ação conjunta entre prepostos da CIPE Central e do 3º Pelotão/Ibirataia resultou na prisão do líder do tráfico de drogas na cidade, na manhã desse sábado (06). O suspeito foi detido após uma denúncia de que estaria andando armado no Robson Marques Fair, conhecido popularmente como “Casinhas”. Os policiais seguiram até o local da denúncia quando avistaram o suspeito, que estava com uma sacola na mão. Ao perceber as viaturas o homem fugiu, deixando cair parte dos entorpecentes e adentrou uma residência, onde foi detido. Ele ainda arremessou em outra casa a sacola com o restante das drogas.

Ao todo foram apreendidos com ele cerca de 500g de maconha divididos em dois tabletes, 24 trouxinhas de maconha embaladas separadamente, prontas para a venda, 09 trouxinhas de cocaína, 09 pedras de crack, 01 balança de precisão, 02 aparelhos celulares, material para embalo da droga, anotações com dívidas do tráfico e a quantia de R$ 580,00. O homem já possui diversas passagens policiais e é considerado o líder do tráfico em vários bairros da cidade. Sua última prisão ocorreu em fevereiro desse ano, quando foi detido com quase 2kg de maconha. Uma mulher, que é tia do suspeito foi detida e um adolescente foi apreendido na ação. Os envolvidos e todo material apreendido foram apresentados na sede da 9ª COORPIN/Jequié

