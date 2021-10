CIPE-CENTRAL realizou o projeto “Sorriso de Anjo”, e entregou brinquedos em vários bairros de Jequié

Na tarde de ontem (11), a PMBA, através da CIPE CENTRAL realizou o *PROJETO SORRISO DE ANJO*, em comemoração ao Dia das Crianças, como parte de mais uma ACISO no ano de 2021. A presente campanha conseguiu arrecadar 170 brinquedos, entre estes, 02 bicicletas.

O projeto contemplou cerca de 336 crianças, de famílias em situação de vulnerabilidade social, das localidades e instituições sociais:

⚠️ CENTRO ESPÍRITA ALAN KARDEC

⚠️ BAIRRO PAU FERRO

⚠️ BAIRRO AMARALINA

⚠️ BAIRRO DA BANCA

⚠️ VILA DOS OPERÁRIOS (CORTE)

⚠️ BAIRRO INOCOP

⚠️ CONDOMÍNIO CACHOEIRINHA

⚠️ BOM SOSSEGO

Além dos brinquedos, as crianças também foram contempladas, com muita diversão, animação, brincadeiras e interação com os prepostos desta UOE, além de distribuição de lanches, doces, guloseimas e Revistinhas PM KIDS.

Com esta ação social, mais do que proporcionar às crianças destas localidades que comemorem o seu dia mais felizes, celebramos os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida.

E assim, através do exemplo, contribuímos para a formação de bons cidadãos, pois acreditamos que promovendo bons exemplos aos mais jovens, quando eles crescerem serão conscientes e solidários.

O sucesso desta Campanha é creditado à adesão e empenho da Tropa da CIPE CENTRAL e à Sociedade Civil Organizada de Jequié.

