CJCC de Jequié inscreve para onze oficinas incluindo Redação para o ENEM

Os oito Centros Juvenis de Ciência e Cultura (CJCCs), unidades da Secretaria da Educação do Estado (SEC), estão com inscrições abertas para diversas oficinas criativas, sendo algumas voltadas à preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Podem participar estudantes de escolas públicas do 9° ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. As inscrições podem ser feitas nas próprias unidades dos CJCCs e em alguns centros, também de forma on-line. Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de matrícula da escola regular e de residência. As aulas já foram iniciadas na maioria das unidades, mas os estudantes ainda podem cursar.Na unidade de Salvador, estão sendo ofertadas 13 oficinas, como “Vem ENEM humanas”; “Fotografia”; “Inglês”; e “Gestão ambiental”. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de setembro, de forma presencial ou através do endereço https://forms.gle/VcXivuD7tQs7QoxCA Em Barreiras, as oficinas com vagas disponíveis no CJCC são: “Meu lugar de fala”; “Isso é coisa de preto”; “Tralhas do cerrado”; “Cozinha criativa”; “Educação financeira”; “Fotografia”; e “Robótica”. As inscrições podem ser feitas de forma presencial, até o dia 29 de setembro.No município de Vitória da Conquista, as inscrições também seguem abertas até o dia 29 de setembro, através do endereço https://encurtador.com.br/dntH3 . Dentre as oficinas ofertadas, se destaca a “Descomplicando os números”, que tem como foco a prática do raciocínio lógico e a preparação para o ENEM. Em Feira de Santana, os estudantes contam com dez opções de oficinas, como “Redação para o ENEM”; “Inglês 1 e 2”; “Laboratório de design”; “Robótica”; e “Libras 1”, dentre outras. As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de setembro, pelo Whatsapp (75) 3225-5173 ou de forma presencial.A unidade de Senhor do Bonfim está ofertando 18 oficinas, a exemplo de “Astronomia”; “Conexão matemática”; “Natação”; “Cultura digital” e “Robótica”. As inscrições podem ser feitas presencialmente, até o dia 25 de setembro. Até esta mesma data, os estudantes da cidade de Irecê podem se inscrever para as oficinas “Estamparte”; “Arte e saúde”; “Criativa – Mente”; e “Arquitetura Criativa”, que estão sendo ofertadas pelo CJCC. As inscrições nesta unidade podem ser feitas de forma presencial e também de forma on-line, através do WhatsApp (74) 99951-1139 e do endereço https://forms.gle/SYKsyTTD1Wj16jdM9 No CJCC de Jequié, estão disponíveis 11 oficinas, como “Futsal”; “Iniciação científica”; “Redação para o ENEM”; e “Botânica”. As inscrições devem ser realizadas até o dia 29 de setembro, através do endereço https://encurtador.com.br/ijwx0 . Outra unidade que também está com inscrições abertas é o CJCC de Serrinha. As oficinas ofertadas neste ciclo são: “Empreendedorismo verde”; “Bê-a-bá da informática”; e “Gestão em foco”. As inscrições podem ser realizadas de forma presencial, até o dia 29 de setembro.– Os Centros Juvenis de Ciência e Cultura são uma iniciativa da SEC para promover a ampliação da jornada escolar e a diversificação do currículo dos estudantes. As atividades são feitas de forma lúdica em ambientes interativos, nas unidades existentes: Salvador, Senhor do Bonfim, Vitória da Conquista, Barreiras, Feira de Santana, Irecê, Jequié e Serrinha.