Clima esquenta entre Vereador e homem na zona rural de Jequié

Um vídeo que circula em redes sociais, mostram um homem na zora rural do município, e o vereador soldado Gilvan, em uma calorosa discussão. No vídeo é possível ver o homem com um pedaço de madeira e um facão na cintura. Na discussão, o vereador ameaça o homem com a mão na cintura e diz para ele se afastar.

Nossa redação entrou em contato com o Vereador Soldado Gilvan, que nos informou que a pedido dele o prefeito de Jequié, Zé Coca, teria enviado máquinas para melhoramento na estrada do Emiliano, zona rural de Jequié, e que o vereador teria ido ao local acompanhar a chegada da máquina, que ao chegar, o homem que segundo Gilvan, foi ” cabo eleitoral”, do Vereador Walmiral Marinho, e presta serviço a prefeitura municipal de Jequié, não gostou da sua presença no local, e partiu pra cima do mesmo com um pedaço de madeira e exigiu que ele se retirasse do local. Para não ser agredido pelo homem, o vereador teria feito a menção de está armado e saiu do local, para evitar algo pior. Vale lembrar que o Vereador Soldado Gilvan, também é policial militar. O Vereador Gilvan, nos informou também, que já comunicou o fato ao colega vereador Walmiral Marinho e ao prefeito Zé Coca, e que irá se pronuncia sobre o ocorrido na tribuna da Câmara de Vereadores de Jequié.

