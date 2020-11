Coelba faz sua parte e manda trocar poste que ameaçava cair na Rua São Luís em Jequié

Depois que a redação do nosso blog Jequié Urgente esteve na Rua São Luiz, a Coelba enviou homens da terceirizada e trocou o poste de energia elétrica que ameaçava cair. Já a prefeitura do Município, enviou um engenheiro aos moradores estão esperando o parecer do mesmo.

A Coelba fez a troca na hora exata, pois com as cheias do Rio de Contas, com certeza o poste antigo que estava no local, não iria acabar caindo. Em nome dos moradores, nossa redação agradece o empenho da Coelba, em solucionar um problema que vinha tirando a tranquilidade daqueles moradores.

