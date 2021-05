Coelba se recusa a liga energia elétrica de residência e moradores culpa poste fora de alinhamento em Jequié

Proprietários de uma residência localizada na Rua Rafael Pinto Santana, Jequiézinho. Entraram em contato com a nossa reportagem, e relataram um drama que estão passando há mais de um ano, onde tentam ligar a energia elétrica da residência, e o pedido vem sendo negado pela Coelba. O motivo seria a fiação da rede alta de energia elétrica que esta passando em cima da casa e isso vai de encontro as normas de segurança da Coelba. O problema é, que segundo os moradores, a fiação está passando em cima da residência, porque o poste está colocado dentro do terreno da casa e a Coelba vem se recusando a fazer a relocação do referido poste.

A família pede encarecidamente, que a Coelba envie técnicos ao local, e avalie a situação. Pois os proprietário estão há mais de um ano tentando resolver o impasse e até o momento não conseguem uma definição por parte da Coelba. A Rua Rafael Pinto Santana esquina com a Av. Felicíssimo J Silva. Esperamos que realmente solucione o problema desta família, se realmente o referido poste estive fora de alinhamento, não custa muita coisa para a Coelba autorizar fazer o serviço, e resolver o problema da família que se arrasta há mais de um ano.

