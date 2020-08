Colégio CEI e Matheus Ferraz realizam LIVE em homenagem aos Pais

Próximo Domingo (09), uma LIVE vai homenagear os pais de Jequié e Região. A LIVE vai começar as 15 horas, e está sendo realizada pelo colégio CEI e o cantor Jequieense Matheus Ferraz. Participem no canal do colégio CEI no Youtube, pontualmente as 15 horas. Lembrando que dentro da LIVE vai ter uma homenagem surpresa e especial dos alunos do colégio CEI.

