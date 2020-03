Colégio CEI realiza Live Ao Vivo hoje dia (30) às 16 horas no Facebook

Olá famílias, amigos e parceiros, como estão nesse momento de quarentena?

Confesso que estamos ansiosos e sem nenhuma expectativa. No momento a única certeza que temos é que precisamos permanecer em casa. Precisamos ensinar a nossas crianças o que está acontecendo e o porquê disso tudo.

Elas compreendem!

Mas o assunto que venho aqui falar, é que diante das incertezas, da falta de trabalho e provavelmente da falta de dinheiro, decidimos criar coragem e estamos passando para pedir ajuda de cada uma de vocês. Eu costumo nas reuniões com a equipe do CEI, falar que sou apenas uma administradora, vocês que são os patrões deles. Por isso, precisam ser com cada um de vocês, sempre cordiais, atencioss e respondidos com muita clareza e sinceridade. Bem, nossa escola tem um quadro de 31 funcionários e eles depende de vocês. O não pagamento das mensalidades pode gerar falta de emprego, fome, corte de luz, água, gás e etc para nossa equipe.

Temos consciência que muitos não terão como honrar seus compromissos, pois estão na mesma situação que nós. Mas também sabemos que tem aqueles que conseguem. Eu, como diretora, não estou aqui preocupada com a luz, água ou o aluguel da escola no momento. Apesar de alguma dessas despesas diminuírem nesse momento, na reposição das aulas elas voltarão a aumentar. E aí? O que faríamos?

A escola assim como todo o país parou, não porque queremos, mas por sermos obrigados a cumprir um decreto. Diante disso, pedimos a você que tem condições de neste momento manter o pagamento em dias, que faça. Os que não tem, porque são autônomos, que nos procurem. Daremos um jeito nessa situação de uma forma que fique bom para todos.

A intenção neste momento é manter o salário dos nossos funcionários em dias e os cheques da nossa ampliação e reforma. Os pais que não puderem cumprir com o nosso pedido, saberemos entender e aguardar, pois estamos todos no mesmo barco, contudo sabemos que existe um contrato e apesar das aulas não estarem acontecendo agora, nós estamos nos reorganizando para cumprir os 200 dias letivos e cumprir com nossa parte e serviço que nos cabe. No retorno iremos renegociar com aqueles que não tiveram condições de honrar em dias. Ainda não sabemos quais as leis que serão aplicadas, mas estamos aqui para sermos luz na vida de cada um.

Gostaríamos de contar com o apoio, colaboração e principalmente a compreensão de todos.

Agradecemos, a direção.

