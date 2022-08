Colégio CEI tem nova Direção e vem novidades para Jequié; ASSISTA

Foi apresentado na noite de ontem (03), o novo diretor do Colégio CEI em Jequié. Trata-se do Professor Lázaro Sodré, que vem da cidade de Teixeira de Freitas, onde já está a frente do Centro Educacional Evolução. Lázaro tem raízes em Jequié e traz para a cidade um novo jeito de ensinar. O Colégio CEI, já é tradição na cidade de Jequié, e durante os últimos anos esteve a frente de toda a Administração, Fernanda Freire.

As matrículas para o ano de 2023 já estão abertas do Berçário até 9º ano. Em entrevista ao Jequié Urgente, Lázaro informou que em breve irá implantar o sistema ETAPA, além de muitas novidades no segmento educacional. Desejamos boa sorte para o Educador Lázaro, que vem com novas ideias para a educação Jequieense. Entre em contato com o Colégio CEI e matricule seu filho. Telefone 73 3525-0941

