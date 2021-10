Colégio da Polícia Militar de Jequié realizou o ” DIA D Outubro Rosa CPM”.

Comprometidos com uma educação aliada às questões de relevância social, o Colégio da Polícia Militar Professor Poeta Luís Neves Cotrim, realizou na manhã de hoje, dia 27 de outubro de 2021, o Dia D Outubro Rosa CPM.



Com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização em relação à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, essa ação afirmativa contou com o apoio da AATAE e os seus colaboradores, voluntários e prepostos do 8º GBM. A atividade envolveu todo o público-alvo: alunos, professores, funcionários e militares do CPM/Jequié, que participaram de palestras, rodas de conversa, oficinas, instruções e atendimentos.



No formato de Feira Multidisciplinar, o evento contou com a participação e apoio de profissionais das mais diversas áreas: médico, enfermeiros, assistente social, odontólogo, nutricionista, naturopata, educadores físicos, Bombeiros Militares, psicólogos, neuropsicólogo, massoterapeuta, terapeuta holístico e artesanato.

