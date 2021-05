Colégio Militar da Bahia oferece mais de duas mil vagas para a capital e interior

www.pm.ba.gov.br). O edital para ingresso nos colégios da Polícia Militar da Bahia (CPM) em 2021 foi publicado nesta sexta-feira (30), no Diário Oficial do Estado (DOE). O CPM oferece 2.169 vagas para 15 unidades do colégio no estado e 34 vagas para a creche da PM Nossa Senhora das Graças/CMEI, localizada em Salvador. Os detalhes do processo seletivo estão disponíveis no edital, e as inscrições poderão ser realizadas até as 18h do dia 7 de maio, através do site da Polícia Militar ().

De acordo com o coordenador geral dos Colégios da Polícia Militar, tenente coronel Welder, não houve mudanças no processo seletivo deste ano. Ele explicou como funciona a divisão de vagas na capital e no interior. “Na capital, é divido em 70% das vagas para filhos de militares e servidores públicos civis da PMBA, professores e demais servidores públicos civis da Secretaria de Educação do Estado da Bahia; os 30% restantes são para os demais estudantes. No interior , a proporção é de 50% para filhos de militares estaduais e servidores públicos e 50% para o público externo”, detalhou.

As vagas serão preenchidas por meio de um sorteio eletrônico que acontecerá no dia 14 de maio, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), às 9h, no bairro de São Marcos, em Salvador. O sorteio contará com a presença de pais ou responsáveis de candidatos inscritos, representantes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Secretaria da Educação Municipal, Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública e associações de classe, fazendo com que o processo seja ainda mais transparente.

A divulgação dos aprovados será no dia do sorteio e os estudantes contemplados deverão realizar a matrícula no colégio escolhido.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários