Colégios estaduais seguirão protocolos com foco na segurança da comunidade escolar

As escolas da rede estadual de ensino seguirão um protocolo sanitário para a segunda fase do ano letivo continuum 2020/221, iniciado no dia 15 de março, e que passará para o híbrido, no dia 26 de julho. Para garantir a segurança dos estudantes e de toda a comunidade escolar, diversos procedimentos serão adotados, como aferição da temperatura, uso obrigatório de máscaras e distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas. Investimentos foram feitos para a disponibilização de álcool em gel 70%; instalação de pias e lavabos para a higienização das mãos; e colocação de tapetes sanitizantes, dentre outros medidas. Os protocolos estão disponíveis no Portal da Educação, no link: https://bit.ly/3hEveuj.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, explicou sobre as aulas no formato híbrido. “Neste novo momento, o estudante vai ter três dias na escola e três dias em casa. A escola vai informar aos estudantes o calendário dos dias alternados. Além da adequação das escolas com os protocolos sanitários, também disponibilizaremos máscaras para os educadores, trabalhadores e estudantes e mais uma farda para os estudantes nesta nova fase de aulas, para que tudo ocorra com responsabilidade e a segurança devida”.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários