Coleta de Lixo paralisa atividades em Jequié por falta de salário

O Sindicato dos coletores de lixo do município de Jequié fecharam os portões da empresa Locar no aterro sanitário do município e impediram a saída de veículos e trabalhadores para as ruas. Segundo representante do sindicato, os funcionários exigem o pagamento do salário dos últimos 30 dias, que, segundo eles está atrasado. Representantes da prefeitura do município está no local, tentando apaziguar os ânimos e fazendo com o quê os trabalhadores retornem ao trabalho.

