Colisão entre dois caminhões na Avenida Landulfo Caribé deixa trânsito travado no Centro de Jequié

Uma colisão envolvendo dois caminhões no final da tarde de hoje (05), deixou o trânsito parado e motoristas chateados em Jequié. A colisão ocorreu por volta das 17 horas, onde houve apenas danos materiais. No local do acidente, não é raro acontecer esse tipo de colisão, e sempre que ocorre o trânsito fica realmente complicado na Avenida Landulfo Caribé, sentido centro da cidade. No acidente houve apenas danos materiais e ninguém ficou ferido.

