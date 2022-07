Colisão entre motocicleta e caminhonete mata jovem na BR 116

Uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete na manhã desta segunda-feira (11) deixou morto o motocicleta Ed Carlos do Espírito Santo Nascimento, que trafegava na Rodovia Santos Dumont, na altura do KM 562, quando aconteceu o desastre, em frente a um posto de combustíveis, no trecho que compreende o Município de Brejões, onde a vítima residia, em uma localidade rural.

Ed Carlos, de 22 anos, estava conduzindo uma Honda Twister, colidindo frontalmente com uma caminhonete Chevrolet S-10. Com o impacto da batida, a moto parou embaixo do carro e o jovem teve o corpo projetado, ficando às margens da estrada.

O trânsito na BR-116 ficou parcialmente interditado e posteriormente liberado pela Polícia Rodoviária Federal e pela Concessionária ViaBahia. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Jequié esteve no local para realização dos serviços periciais e providenciou o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal de Jequié. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

Comentários no Facebook:

Comentários