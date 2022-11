Colisão entre motocicletas deixa um morto e dois feridos em Jequié

Na noite de ontem (21), um grave acidente aconteceu no Brinco de Ouro em Jequié. Uma colisão frontal envolvendo duas motocicletas deixou inalado de uma pessoa morta e outras duas feridas. Uma unidade do SAMU e Corpo de Bombeiros foram ao local, e encaminharam os ferido para a emergência do Hospital Geral Prado Valadares. O Departamento de Polícia Técnica foi ao local e conduziu o corpo da vítima fatal para o IML de Jequié. O mesmo foi identificado como EVANDRO CHAVIER ARGOLO, 54 Anos. As causas do acidente será investigada pela polícia civil.

