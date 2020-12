Colisão envolvendo dois veículos na BR 330 deixa 05 pessoas feridas

Um veículo Corsa, licença de Salvador, e um Uno, licença de Ilhéus, colidiram frontalmente na BR-330 na tarde desta sexta-feira (25), na altura do trevo que dá acesso ao município de Gongogi. De acordo com o Ubatã Notícias, a colisão deixou os três ocupantes do Uno e 02 dos 04 ocupantes do Corsa feridos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e conduziu os feridos para o Hospital César Monteiro Pirajá.

Segundo informações de testemunhas, o Corsa seguia sentido BR-101 quando foi surpreendido pelo Uno, que trafegava na BA-120, acabou ingressando abruptamente na BR-330 e acabou causando a colisão. Com o acidente, a parte frontal dos veículos ficou destruída. Uma guarnição da PM foi acionada e registrará a ocorrência. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos. Informações: Ubatã Notícias

