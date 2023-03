Colisão envolvendo duas carretas deixa uma pessoa morta na BR 116, região de Irajuba

No final da tarde de ontem (15), um grave acidente interditou a BR 116 no dois sentidos, próximo ao KM 80, na cidade de Irajuba. Duas carretas acabaram colidindo e pegando fogo. Uma pessoa acabou morrendo no local do acidente. Os motoristas que trafegavam na BR 116, ficaram assustados com tamanha violência do acidente. Uma das carretas estava carregada com veículo e o outro veículo envolvido no acidente acabaram pegando fogo.

Uma equipe do 8ª GBM da cidade de Jequié, foi ao local para controlar as chamas, a polícia rodoviária federal também esteve no local. Uma pessoa ainda não identificada, acabou morrendo no local e o corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Jequié. O local do acidente, é um local de curva e com faixa contínua. Só uma perícia, vai indicar as causas do acidente.

