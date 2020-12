Colisão frontal deixa um saldo de 04 mortos em Poções

Quatro ocupantes de um carro morreram após batida frontal com um ônibus do transporte coletivo, no fim da tarde de domingo (27), na BA-262, trecho entre cidade Poções e Nova Canaã. Ninguém no ônibus ficou ferido. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu na altura do Km-235. Equipes da corporação foram até o local e, após constatarem o fato, acionaram o Corpo de Bombeiros, Departamento de Polícia Técnica e Samu. Não há informações sobre as circunstâncias da batida. A batida foi tão forte, que parte do carro foi parar embaixo do ônibus.

As vítimas foram identificadas como Helton Silva Novaes, de 35 anos, que dirigia o carro; Jamile da Silva Ferreira, 21 anos; Guilherme Ferreira da Silva, 17 anos; e Emilly da Silva, de 2 anos. Segundo a polícia, Helton e Jamile eram os pais de Jamile, Não há informações sobre se Guilherme possui grau de parentesco com as outras vítimas. Todos eles eram moradores da cidade de Poções. Os corpos foram removidos do local e encaminhados para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista, onde serão periciados.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários