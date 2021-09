Colisão frontal entre motocicletas deixa o saldo de duas pessoas mortas na BR 330

Dois homens morreram em um grave acidente no início da noite dessa quarta-feira (08), na BR-330, envolvendo duas motocicletas. Os veículos se chocaram frontalmente numa reta distante poucos quilômetros da entrada da Região dos Bois, zona rural de Ipiaú. O impacto entre as motocicletas foi tão forte que os veículos ficaram destruídos e os condutores morreram no local.

Documentos encontrados com as vítimas são de Jucélio de Jesus, de 44 anos, e Ednaldo Souza Santos, idade não informada. Os homens são naturais de Jequié e Barra do Rocha, respectivamente. Uma das motocicletas tem placa de Ipiaú. Os óbitos foram constatados por equipes do Samu. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do DPT que fez a remoção dos corpos encaminhando-os para o IML em Jequié. Informações: Giro Ipiaú

