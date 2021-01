Colisão frontal na BR 330 envolvendo veículo de Jequié

Na manhã de ontem (13), um acidente ocorreu na BR 330, em um local conhecido como Fazenda Baixa Alegre. Um veículo VW, colidiu frontalmente com um veículo Punto que estava sentido Jequié. Segundo informações, do condutor do veículo Punto Valdemir Oliveira Ferreira, o motorista do veículo saveiro, perdeu o controle o colidiu com o outro veículo que ia no sentido contrario. Ninguém ficou ferido neste acidente. Informações: Site Giro Ipiaú

