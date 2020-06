Com 6ª etapa Prefeitura de Jequié entregará kits emergenciais a 100% das unidades escolares

A distribuição de kits emergenciais aos alunos das escolas municipais foi a medida adotada pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, em parceria com o Conselho da Alimentação Escolar (CAE), para preservar o direito de alimentação dos estudantes, durante o período de suspensão das escolas, por conta da disseminação da Covid-19. Conforme resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), os kits são compostos de gêneros alimentícios que se referem a merenda dos alunos. Na sexta-feira, dia 12, terá início a 6ª etapa, contemplando, assim, 100% das unidades escolares. Lembrando aos pais ou responsáveis que, para a retirada do kit, será autorizada a entrada apenas de quem estiver com máscara, item de uso obrigatório, conforme determinado em Decreto Municipal. Por segurança e questões de saúde, evitem levar o seu filho ou o aluno no dia da retirada do kit emergencial. Nas unidades escolares onde a entrega começará às 9h, os pais ou responsáveis devem se dirigir no turno em que seus filhos estudam (matutino ou vespertino), portando seu documento de identidade com foto e o documento de identificação do estudante pelo qual está responsável. Informações e Foto: SECOM/PMJ

