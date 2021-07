Com a construção da nova ponte, qual será o destino da Vela Cultural do Mandacaru?

Aos pouco a nova ponte está tomando forma, e a via de acesso também será totalmente revitalizada. Uma imagem que contrasta com a modernidade, é a vela cultural, que fica em frente a Policlínica, e quem acessa a ponte Teodoro Sampaio, tem que passar em frente a referida vela cultural. Segundo informações, o prefeito Zé Coca, já teria destino pra essa Vela Cultural, que é um núcleo de jovens, mas, não foi dado detalhes do projeto. Além desta vela cultural do Mandacaru, a situação das outras em vários bairros não é diferente. Lixo, sujeira e usuários de drogas que ocupam o local. Vamos aguardar e ver o destino que o prefeito irá dá para a localidade.

