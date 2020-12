Com a interdição de um dos banheiros públicos do CEAVIG situação fica precária

Dezenas de comerciantes do Centro de Abastecimento Vicente Grilo, nos chamaram na manhã desta quinta – feira (24), para mostrar a situação que se encontra o local. Devido o fechamento de um dos banheiros para reforma, as pessoas só tem duas opções, a primeira é ir em outro banheiro do outro lado da feira, e a segunda opção é fazer suas necessidades no meio do CEAVIG.

Urina e fezes, estão espalhadas por vários locais do Centro de Abastecimento, pois no outro único banheiro disponível, tem apenas um vazo sanitário para toda a feira. Toda reforma é bem vinda, mas, quando se trata de um banheiro público, a reforma tem que ser ágil e sem demora. Pois centenas de pessoas dependem daquele banheiro no Centro de Abastecimento Vicente Grilo.

