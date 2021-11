Com a pavimentação asfáltica no centro de Jequié, a Embasa informa que a Rua 21 de Abril será totalmente interditada

A prefeitura municipal de Jequié vem colocando uma massa asfáltica nova em boa parte das ruas do centro da cidade de Jequié. Durante todo o dia de ontem (17), a Rua Gerônimo Sodré, “rua que da acesso ao JTC”, permaneceu fechado para o trafego de veículos e motocicletas. Segundo informações, uma das ruas do centro de Jequié que também vai ganhar asfalto novo, é a Rua 21 de Abril, “ao lado do Banco Bradesco”. Na referida rua, passa uma galeria de esgoto e um canal de água pluvial. O escritório da Embasa em Jequié, ao tomar conhecimento da obra por parte da prefeitura, enviou uma nota a imprensa, informando que no local será feito um serviço, que terá início amanhã dia 19 de Novembro e previsão de término será próximo dia 25. Por tanto, a referida Rua estará totalmente interditada para passagem de veículos e motocicletas nos próximos 07 dias.

