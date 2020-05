Com ajuda de cão farejador PRF Apreende 103 Kg de maconha em ônibus na BR 116

Com a ajuda do cão farejador K9 Friedel, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 103 quilos de maconha em um ônibus de turismo. A ação aconteceu na tarde desta terça-feira (26), no Km 429 da BR 116, em Feira de Santana (BA). Passageiro foi preso.

Os agentes realizavam fiscalização de combate a criminalidade na rodovia quando abordaram um ônibus, que saiu de São Paulo (SP) com destino a cidade cearense de Iguatu.

Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu aprofundar à fiscalização no ônibus. O cão K9 Friedel sinalizou que dentro de três malas havia droga. Com a indicação positiva, os PRFs revistaram as bagagens e encontraram vários tijolos de maconha.

Foi realizada a checagem das bagagens e identificado o responsável pela maconha. Com ele foi encontrado mais uma sacola contendo tabletes do entorpecente. Ao todo foram apreendidos 103 quilos da droga.

Aos policiais, o homem de 21 anos que é mecânico, disse que foi interceptado por um rapaz em São Paulo e que o mesmo ofereceu 1.500 reais para levar uma encomenda para o Ceará. Que aceitou fazer o transporte e foi lhe dado um aparelho celular com chip ativado para contato no local de entrega das bagagens. Informações e Foto: PRF

