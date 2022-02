Com ajuda de Cão farejador PRF apreende mais de 06 Kg de droga com homem de 22 anos na BR 116

Durante fiscalizações de combate à criminalidade, na BR 116, Km 830, município de Vitória da Conquista, os policiais abordaram um ônibus que saiu de São Paulo (SP) com destino a Natal (RN). Ao iniciar os procedimentos de fiscalização nas bagagens, o cão K-9 Kaleu sinalizou que dentro de uma das malas havia droga. Ao ser verificado o seu conteúdo, foram encontrados 6 tabletes de cocaína, com peso total de de 6,4 kg e 1 tablete de maconha com peso aproximado de 250g.

Ao ser questionado a respeito do conteúdo das malas, o homem de 22 anos, informou que recebeu o conteúdo de um desconhecido na rodoviária do Tietê em São Paulo (SP) e que ganharia a quantia de R $1.500,00 para levar a droga até a cidade de Maceió (AL). Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao passageiro e ele foi encaminhado, juntamente com a droga, para a Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos legais cabíveis, onde responderá pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006 – Tráfico de drogas.

Há menos de uma semana, policiais rodoviários federais, contando com a ajuda do cão de faro Kaleu, descobriram 21,3 kg de maconha e 6,2 kg de cocaína em um ônibus que havia saído de São Paulo (SP) com destino a Quixadá (CE). Informações e Foto: PRF

