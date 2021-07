Com apenas 08 agentes de trânsito, SUMTRAM assumirá mais uma atribuição a partir de 01 de Agosto

A partir do dia 1º de agosto, os acidentes de trânsitos que acontecerem em Jequié e não tiver vítimas, vão ter que ser registrados pelos agentes de trânsito da SUMTRAM, e não mais pela polícia militar, como está sendo feito atualmente. E para isso, aconteceu na sede do 19ºBPM, uma capacitação, ministrada pelo Subtenete França sob a supervisão do Cap PM Augusto, que é chefe da Coordenação de Planejamento Operacional do 19º BPM.

Seguindo a postura adotada em grandes cidades, a polícia militar só fará o registro onde tiver vítimas, pois o registro de acidentes sem vítimas, serve apenas para interesses de sanar possíveis prejuízos causados aos particulares. Segundo a superintendente municipal de trânsito, Karla Geambasteane, essa nova atribuição dos agentes de trânsito, irá facilitar a vida dos condutores que por ventura se envolverem em algum acidente.

Sabemos que em Jequié, tem um número muito pequeno de agentes de trânsito para uma cidade que vem crescendo a cada dia, inclusive na quantidade de veículos de duas e quatro rodas. O prefeito de Jequié, Zé Coca, disse que em breve será lançado um edital para novo concurso para agente de trânsito em Jequié. Sabemos que esse processo é lento e demorado, e até novos agentes não forem nomeados, como vai ser o registro do acidente que ocorrer durante a noite, finais de semana e feriado? Dias e horários que a SUMTRAM vai está fechada e não terá agentes nas ruas, como os condutores que se envolverem em acidentes devem fazer? Esperar o próximo dia útil e levar testemunhas para ser feito o registro na SUMTRAM? Fica a pergunta. Vamos esperar o posicionamento oficial da SUMTRAM, e ver quais os direcionamento a tomar se o acidente sem vítima acontecer na madrugada, feriado ou fins de semana.