Com apoio da Prefeitura de Jequié, município sediará 5º Encontro de Guardas Municipais Femininas da Bahia

Com o objetivo de discutir assuntos relevantes e de promover a troca de experiências sobre a operacionalização das ações públicas, através da atividade das guardas municipais femininas, será realizado em Jequié, de 9 a 11 de março, o 5º Encontro de Guardas Municipais Femininas da Bahia. Sob coordenação de uma comissão organizadora, composta por integrantes da Guarda Municipal de Jequié e representantes de outros municípios, o evento tem o apoio da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Governo e demais secretarias municipais, além de empresas e estabelecimentos comerciais da cidade, pretendendo reunir agentes do sexo feminino das Guardas Municipais de todo o estado.

Com a solenidade de abertura marcada para às 19h, do dia 9, o encontro será realizado no auditório do Centro de Evangelização e Unidade (CEU) e o tema desta quinta edição é ”Vivendo o propósito de ser Mulher Guarda Municipal”. No dia 10, o Encontro terá sequência com o desenvolvimento dos eixos temáticos, sendo o primeiro ”O propósito protetor e amigo”, que trabalhará os temas: O intento preventivo dos projetos e ações sociais; O desígnio protetor e amigo nas ações socioeducativas; e O desígnio protetor e amigo na prevenção a violência contra mulher e familiar. Já o eixo temático II, abordará “O intento da hierarquia e disciplina – Relações de poder e gênero”, com os temas: Trajetória hierárquica e o exercício do poder na liderança feminina; “Desnaturalização” dos papéis de gênero: a mulher no policiamento operacional; e Relações étnico-raciais e de gênero: racismo institucional e estrutural.

Além das palestras, rodas de conversa e eixos de discussão, no dia 11, o evento, que já foi realizado em outras cidades baianas, será dedicado às atividades fortalecimento da integração entre as instituições e serão executadas atividades recreativas e momentos de lazer, proporcionando às participantes um contato com as potencialidades turísticas do município de Jequié. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários