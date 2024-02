Com apoio de 6 vereadores, vice-prefeito e lideranças, Zé Cocá lança Binho pré-candidato em Lafaiete

Após duas gestões de sucesso à frente de Lafaiete Coutinho, o atual prefeito de Jequié, Zé Cocá, lança a pré-candidatura de, Flávio Santana, o Binho, à Prefeitura lafaientense.



Contando com o apoio do vice-prefeito, Hélio Romão, do presidente da Câmara Municipal, o vereador Cleiton Aguiar, e dos vereadores Jan do Morro, Teco, Gel do Morro, Eugênio Andrade e Bilisco, dos ex-vereadores Elias e

Branco, além de outros nomes da comunidade local, a pré-candidatura de Binho é reforçada ainda com o importante apoio do deputado estadual Hassan Iossef.

Binho, que é agricultor, tendo trabalhado junto com o irmão Zé Cocá, no desenvolvimento da produção agrícola e pecuária no município, ressalta sua crença no potencial desse segmento para impulsionar o crescimento econômico de Lafaiete Coutinho.

“Agradeço a Zé, meu irmão, pela confiança e apoio, agradeço também ao deputado Hassan, aos amigos vereadores, ex-vereadores, a todos que estão com a gente nessa caminhada de pré-campanha. Para Lafaiete voltar a crescer, entendemos como essencial enxergar todo o potencial que o nosso município tem, visando ainda o fortalecimento da nossa produção agrícola a partir das estruturação de políticas públicas de incentivo aos pequenos agricultores, às associações e cooperativas rurais. Vamos lutar em busca de parcerias, mais infraestrutura para os produtores, a aquisição de novas tecnologias, orientação e amparo às famílias da agricultura familiar. Com fé em Deus daremos continuidade ao trabalho feito por Zé Cocá e transformaremos para melhor a vida da nossa gente”, disse o pré-candidato, afirmando que a caminhada deverá ganhar mais reforços pois, de acordo com ele, o projeto político que ele representa tem como propósito o desenvolvimento e o progresso de Lafaiete Coutinho.

