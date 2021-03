Com chegada de mais uma remessa de vacinas prefeitura de Jequié divulga calendário

Com a chegada de mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19, a secretaria de saúde de Jequié, divulgou mais um calendário de vacinação. A partir de hoje quinta – feira (11), a vacinação contempla os idosos com 77 anos, na sexta – feira dia (12), e sábado dia (13), idosos com 76 anos ou mais, já na segunda – feira (15 e terça – feira (16), idosos com 75 anos ou mais.

Vale lembrar que houve uma mudança no local de vacinação. A central de vacinação que era no antigo P.A no campo do américa, foi transferido para o auditório do Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães, na Avenida Cesar Borges. O horário de vacinação permanecerá das 08 às 17 horas.

