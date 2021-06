Com decreto estadual Terminal Rodoviário de Jequié tem movimento reduzido a quase 0

Estivemos na manhã de hoje (22), no Terminal Rodoviário de Jequié, para observar a movimento do local depois do decreto do Governador da Bahia, proibindo a circulação de ônibus intermunicipal no estado. No terminal rodoviário de Jequié, apenas ônibus interestadual que ainda estão parando no terminal. Empresas de Turismo que também fazem o transporte entre estados para para os passageiros comerem algo. Os guichês das empresas regionais, que ficam dentro do terminal rodoviário, estão todos fechados. Os taxistas que trabalham em frente ao terminal rodoviário, reclamam bastante da situação, que segundo eles, não está fácil desde o início da Pandemia. O decreto estadual tem validade próximo dia 28 de Junho.

