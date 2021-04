Com emenda parlamentar do Deputado Leur Lomanto osbras de asfaltamento do Água Branca começaram ontem (05).

Na manhã de ontem (05), o prefeito de Jequié, Zé Cocá, participou de visita técnica às obras de pavimentação asfáltica do Loteamento Água Branca, no bairro Jequiezinho. É a execução do Programa Asfalto Novo por Toda Cidade, que vai levar a pavimentação asfáltica a cerca de 30% das ruas do município, tornando-se o maior programa de pavimentação asfáltica da história da cidade.

O deputado federal, Leur Lomanto, responsável pela emenda parlamentar que destinou ao município, somente este ano, R$ 5 milhões de reais para pavimentação, disse estar muito feliz com o andamento dos trabalhos. Foto: ASCOM/PMJ