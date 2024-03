Com gestão aprovada por 94% da população e cerca de 90% de tendência do eleitorado, Zé Cocá segue firme à reeleição

O prefeito de Jequié, Zenildo Brandão, o Zé Cocá (PP), teve a gestão aprovada por 94% da população e com 88,38% de tendência do eleitorado favorável à sua reeleição. Os dados da pesquisa de avaliação dos municípios feita pelo Instituto empresa Séculus Análises e Pesquisas foram divulgados nesta terça-feira, 26, pelo site do Bahia Notícias.

Os dados levantados pela pesquisa dão ao gestor de Jequié uma frente gigantesca neste período de pré-campanha eleitoral e, conforme a tendência de ampliação dessa margem, ao longo do período de campanha, o chefe do executivo jequieense vencerá com folga as eleições municipais em outubro. O prefeito, que segue articulando a composição dos pré-candidatos a vereador em sua base eleitoral, afirmou que os números se justificam em função do reconhecimento da população às obras, serviços e do trabalho que vem sendo executado no município.

“Recebo esses números com grande satisfação. Trata-se de reconhecimento a um trabalho árduo, desenvolvido diariamente, sem hora, visando servir bem ao nosso povo de Jequié, através do projeto de transformação da nossa cidade em um lugar melhor pra se viver, colocando a nossa Jequié no lugar de destaque que ela merece, buscando estar cada dia mais acreditada, atraindo novos empreendimentos, ampliando o número de empregos e executando obras de infraestrutura necessárias e, algumas, aguardadas há 40, 50 anos. Então, agradeço a Deus por ter nos dado essa missão e agradeço ao povo pelo reconhecimento e carinho. Vamos seguir firmes, trabalhando pelo fortalecimento de Jequié!”, disse o prefeito Zé Cocá.

A pesquisa esteve ouvindo o público, com faixa etária de 16 a 65 anos ou mais, entre os dias 20 a 22 de março, nos bairros Joaquim Romão, Alto do Cemitério e Caixa D’água, Mandacaru, KM 3, KM 4, Cansanção, Cidade Nova, Curral Novo, Parque das Algarobas, São Judas Tadeu e Mutirão São Judas Tadeu, São José e Campo do América, Centro, Conjuntos Habitacionais, Cachoeirinha, Jequiezinho, distritos de Florestal, Itajuru, Itaibó, Barra Avenida, Tamarindo, Nova Esperança, Oriente Novo, Baixão e Barragem da Pedra.

O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3,46 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

