Com imenso outdoor, Zé Cocá, Hassan e Vinícius Costa saúdam aniversário de Manoel Vitorino

Manoel Vitorino comemora neste domingo, 30, 61 anos de emancipação política. Geralmente nos eventos que celebram o aniversário dos municípios é comum, por parte da administração municipal, a inauguração e entrega de obras públicas, shows festivos e comemorações alusivas a passagem da data. Em Manoel Vitorino, o prefeito Silvany Barros não fez festa, não inaugurou obras, deixando a importante data passar em branco e a população a ver navios.

Como forma de saudar os 61 anos do município e prestar homenagem aos moradores, o deputado estadual Hassan, o prefeito de Jequié Zé Cocá e a liderança local, Vinícius Costa, produziram e instalaram um outdoor comemorativo. Localizado em área privada e com as devidas licenças municipais, a placa, além de gerar sentimentos de alegria aos manoel-vitorinenses, parece que causou a ira do gestor municipal que, na noite desta sexta-feira, enviou prepostos e solicitou apoio da Polícia Militar para a retirada da mensagem de celebração.

A ação, que causou estranheza e tomou conta dos grupos de whatsapp da cidade, foi entendida por muitos moradores como arbitrária e ilegal. Como o outdoor está instalado em propriedade privada e dentro da legalidade, a solicitação do prefeito Silvany Barros não foi atendida e a mensagem, até o presente momento, segue intacta.

“Absurdo! O prefeito Silvany Barros, em flagrante ato de truculência e arrogância, mandou arrancar a nossa mensagem do outdoor. Além de querer impedir a nossa homenagem a Manoel Vitorino que comemora 61 anos de emancipação no domingo, dia 30. Mostramos aos policiais o alvará, tudo certinho, eles entenderam que não havia nada de errado e que o prefeito não podia simplesmente mandar arrancar a mensagem que está no outdoor… Ele deveria ter se preocupado em entregar uma obra, ter concluído a praça pública que tá com as obras se arrastando há anos, mas não, se preocupou em mandar arrancar a homenagem que fizemos para o povo, para celebrar o aniversário da cidade.”, afirmou o ex-vereador e liderança política do município, Vinícius Costa.

