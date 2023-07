Com investimento de cerca de 9 milhões, Prefeitura de Jequié avança com as obras de construção das novas creches

Com o objetivo de ampliar a oferta de novas vagas na Educação Infantil, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria Educação, avança com as obras de construção de três novos Centros de Educação Infantil que, em breve, vão atender estudantes da creche e pré-escola no município. O investimento, feito com recursos próprios, chega a cerca de R$ 9 milhões e faz parte do montante que vem sendo aplicado na modernização, ampliação e reforma das unidades de ensino, visando o aperfeiçoamento e a melhoria das estruturas educacionais.

Os projetos, voltados para edifícios térreos, contam com todos os ambientes necessários ao atendimento das crianças, como sala de atividades, berçário, fraldário, lactário, cozinha, refeitório e lavanderia, dentre outros, atendendo aos padrões de acessibilidade previstos na legislação, bem como as exigências de sustentabilidade. No bairro Jequiezinho, a nova creche, cujo investimento é de R$ 3.976.896,70 (três milhões, novecentos e setenta e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta centavos), está com as obras bastante adiantadas, já em fase de revestimento, e irá contemplar os moradores da Rua Vovó Camila, Loteamento Vila Rodoviária, Condomínio Parque Mirante e localidades do entorno. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários