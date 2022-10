Com mais de 60 mil votos, Hassan de Zé Cocá é eleito deputado estadual do Médio Rio das Contas e Vale do Jiquiriçá

Com 60.714 mil votos válidos, o empresário e ex-secretário de Governo de Jequié, Hassan Iossef, liderado pelo prefeito do município, Zé Cocá, foi eleito deputado estadual pelo Partido Progressista, neste domingo, dia 2, data do 1º turno das eleições no país, tendo sido o mais votado no município de Jequié, onde obteve 26.525 mil votos, o que corresponde a 31,44%.

O agora deputado estadual, que adotou no seu nome de urna a expressão “Hassan de Zé Cocá”, em referência ao seu padrinho que é presidente da UPB, construiu uma história marcada pela sua participação no comércio de Jequié, herança do seu pai, Brahim Iossef, imigrante sírio que, ao se casar com uma baiana, deu início a uma intensa atividade comercial na cidade sol. Participante ativo dos clubes sociais, de serviços e das entidades representativas do comércio, Hassan entendeu que era hora de contribuir ainda mais com a população através de sua participação nos movimentos políticos, que o levaram a ser vice-prefeito e prefeito de Jequié, secretário municipal de Saúde, tendo assumido a vice-presidência do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia (COSEMS/BA).

Quando for empossado para o parlamento baiano, Hassan deverá assumir a posição a que se propôs em campanha, que é representar as demandas dos municípios do Médio Rio das Contas, do Vale do Jiquiriçá, entre outras regiões, com foco no setor agroprodutivo, no fomento à indústria, comércio e serviços, associado à luta pela estruturação das políticas públicas de Segurança e Educação.

Para Zé Cocá, coordenador geral da campanha de Hassan à Assembleia Legislativa, o momento é de alegria e de agradecimento.

“Deus abençoou e o povo soube reconhecer o trabalho que vem sendo feito. Caminhamos por toda a Bahia, discutindo e apresentando o nosso projeto e, também, tivemos o grande apoio em toda a região. Foram amigos prefeitos, vereadores, lideranças políticas e, graças a Deus, temos um deputado estadual para representar os municípios do Vale do Jiquiriçá e do Médio Rio das Contas.”, afirmou Cocá.

Bastante emocionado, o novo deputado, ao lado da esposa Sara e das filhas, comentou sobre sua expressiva votação e sobre os resultados vitoriosos de sua campanha.

“Agradeço a Deus por ter nos permitido chegar até aqui e, agora, é trabalhar muito para fazer valer os mais de 60 mil votos de confiança que nos deram. Tenham a certeza de que iremos lutar firmes pela transformação da Bahia e em prol da melhoria de vida dos baianos e baianas!”, disse Hassan.

