Com nível crítico, Hemoba se mobiliza para garantir o estoque no feriado de Ano Novo

Com a chegada das festividades de réveillon, a Fundação Hemoba intensifica suas ações para garantir um estoque de sangue seguro durante o período do Ano Novo. Neste momento, a Hemoba enfrenta um estoque crítico, principalmente para os tipos sanguíneos O+, O- A+, B+, B-, necessários para suprir a demanda das unidades hospitalares do estado.

Realizando coletas externas, campanhas com grupos fidelizados e atendendo em horários diferenciados, a instituição pretende reverter esse quadro. Historicamente no final do ano, a Hemoba percebe uma queda de aproximadamente 20% no número de voluntários à doação, comparada a média anual. Além disso, o aumento do fluxo nas estradas e o risco de acidentes de trânsito elevam a necessidade de transfusões sanguíneas nas unidades hospitalares.

Esta semana, as unidades da Hemoba no interior do Estado manterão seu funcionamento regular de terça a sexta-feira. Na capital, as unidades móveis estarão atendendo no Salvador Shopping e no Shopping da Bahia de 26 a 29 de dezembro, das 8h às 17h, e no sábado (30) das 8h às 16h.

Para atender aos doadores que não podem comparecer ao hemocentro em horário convencional, algumas unidades realizarão o último “Sabadão Solidário” do ano. Em Feira de Santana, o ponto de coleta estará aberto no próximo dia 30, das 8h às 13h. Na mesma data, o Hemocentro de Barreiras também estará de portas abertas, das 8h às 12h. Em Salvador, a sede da Fundação Hemoba, localizada na ladeira do Hospital Geral do Estado, realizará o “Sabadão” das 7h30 às 13h.

Confira os horários de atendimento em Salvador:

Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba): terça a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 13h.

Hospital do Subúrbio: terça a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Hospital Ana Nery: terça a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Hospital Roberto Santos: terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Hospital Santo Antônio (OSID): terça a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.

Em 31/12 e 01/01, todas as unidades, na capital e no interior, permanecerão fechadas.

Informações e Foto: ASCOM/HEMOBA/BA

Comentários no Facebook:

Comentários