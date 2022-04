Com quase 45 toneladas de excesso de peso carreta carregada com quartzo é apreendida pela PRF na BR 116 em Jequié

Na noite deste domingo (10), no Km 677 da BR 116 em Jequié (BA), policiais rodoviários federais flagraram um caminhão Volvo/FH 540, acoplado a dois semirreboques com 44.790 quilos acima da capacidade permitida.

Os agentes realizavam fiscalização de trânsito quando perceberam o caminhão transportando blocos de quartzo com volume aparentemente acima da capacidade. Ele viajava em velocidade reduzida e com pneus abaulados, características evidentes de excesso de peso.

O conjunto (cavalo trator + semirreboques) foi conduzido para pesagem em balança, que apontou 101,79 toneladas (tara+lotação), apresentou 44.790 quilos a mais que o permitido, visto que a capacidade máxima do veículo é de 74 toneladas. O excesso verificado gerou uma multa de natureza gravíssima, referente a infração de trânsito prevista no art. 231, inciso V do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Acima de 1000 kg de excesso, a infração é punida com multa de R$ 191,54 aplicada a cada 500 kg ou fração de excesso de peso apurado. O caminhão foi retido no pátio da PRF só foi liberado após transbordo da mercadoria excedente

