Desenvolvimento: Robotic Software
Com salários atrasados por 05 meses, médicos do HGPV enviam carta aberta para a imprensa de Jequié
SEGUNDA CARTA ABERTA AOS JORNALISTAS DE JEQUIÉ
DIANTE DE TANTOS PROBLEMAS QUE VIVEMOS EM NOSSA CIDADE, VIEMOS AQUI RELATAR O QUE ESTAMOS PASSANDO COM A EMPRESA SM QUE PRESTA SERVIÇO TERCEIRIZADO AO HGPV.
ESTAMOS VIVENDO DIAS DE MUITAS INCERTEZAS, NOS CORREDORES DO HOSPITAL FALAM MUITO EM UMA POSSÍVEL SAÍDA DA EMPRESA SM, NÓS ESTAMOS MUITO AFLITOS E AO MESMO TEMPO ALIVIDAOS PELA POSSÍVEL SAÍDA DA MESMA.
COMO JÁ SABEMOS OS MÉDICOS ESTÃO A 5 MESES SEM RECEBER SEUS SALÁRIOS .INFELIZMENTE ESSA EMPRESA NÃO VALORIZA A MÃO DE OBRA DE TODOS OS COLABORADORES PENSANDO APENAS NO LUCRO EM SI.QUERIA EXTERNAR DOIS PONTO IMPORTNTES AQUI SOBRE NÓS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE:PORTEIRO,RECEPÇÃO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO,FARMÁCIA,ALMOXARIFADO ,SERVICO DE MANUNTENÇÃO E TI.ATÉ HOJE NÃO FORAM PAGOS NOSSA INSALUBRIDADE,DESDE DE QUANDO FOI INAUDURADO A ALA NOVA DO HOSPITAL (EMERGÊNCIA) RECEBEMOS UM SALÁRIO “SECO” SEM MAIS NENHUM ACRÉSCIMO.
VIVEMOS HOJE ATÉ COM A INCERTEZA DOS NOSSOS SALÁRIOS PORQUE ATÉ HOJE NÃO FOI PAGO.O QUINTO DIA ÚTIL FOI DIA 5,HOJE JÁ SÃO 8 E ATÉ AGORA NÃO TEMOS NENHUMA RESPOSTA DA EMPRESA SM.
PASSAMOS POR MUITOS PROBLEMAS DENTRO DO PRADO,SEM BANHEIROS PARA CADA EQUIPE,USAMOS BANHEIROS EM CONJUNTO,SEM CONFORTOS PARA TODOS E MUITOS OUTROS PROBLEMAS EM GERAL.
CONVIDAMOS A IMPRENSA DE JEQUIÉ PARA FAZEREM UMA VISITA E PERGUNTAREM COMO SÃO USADOS OS BANHEIROS, OS CONFORTOS E ATÉ SOBRE A GESTÃO SM COM OS COLABORADORES,COMO ELES NOS TRATAM.VÃO LÁ E FAÇAM UMAS PERGUNTAS AOS FUNCIONÁRIOS,VOCÊS IRÃO VER MUITA DECEPÇÃO.
DESDE JÁ, AGRADEÇO MUITO POR ESTAREM SEMPRE TENTANDO NOS AJUDAR, OBRIGADO!
ATT.EQUIPE DE PORTEIROS,RECEPÇÃO,AUXILIARES ADMINISTRATIVOS,FARMÁCIA ,ALMOXARIFADO,MANUNTENÇÃO E TI.
Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente
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