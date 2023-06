Com sete novos grandes comandos, PM ampliará atuação na capital e no interior da Bahia 

Potencializar o emprego da tropa e o tempo de resposta da Polícia Militar para a população na Bahia. São esses os principais impactos na atuação da PM com a criação de sete novos grandes comandos da corporação. Os comandos atualmente possuem áreas muito extensas e essas novas unidades irão proporcionar uma divisão territorial mais equilibrada, com mais controle e fiscalização dos recursos empregados diariamente.

A PM já possui 10 Comandos de Policiamento Regional (CPRs) na Bahia, distribuídos na capital (3), Região Metropolitana de Salvador (1), e interior do estado (Norte, Sul, Leste, Oeste, Chapada e Sudoeste), além do Comando de Policiamento Especializado (CPE). Com o projeto de lei que define a reestruturação da Polícia Militar, aprovado na Assembleia Legislativa, a corporação ganhará quatro novos CPRs, que serão sediados nas regiões do Recôncavo, Extremo Sul, Meio-oeste e Nordeste, assim como quatro novas Companhias Independentes de Policiamento Tático (CIPTs), mais conhecidas como Rondesps, respectivamente para cada comando regional criado.

Os CPRs envolvem os Batalhões e as Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPMs), estruturas comandadas por um tenente-coronel e major, respectivamente, sendo que o primeiro envolve o policiamento de diversas cidades com um efetivo policial maior para o desempenho das atividades operacionais. As CIPMs são responsáveis pelo policiamento de bairros – no caso da capital e de grandes cidades – e por municípios e distritos no interior baiano. Possuem ainda um efetivo menor que os batalhões, já que são responsáveis por uma área territorial menor.

Dentro da nova estrutura também serão implantados oito novos batalhões operacionais, que estarão sediados no bairro de Cajazeiras (capital), no município de Vera Cruz e na cidade Brumado, além dos novos batalhões de Proteção à Mulher, de Policiamento Escolar, de prevenção a roubos a coletivos, de prevenção a furtos e roubos de veículos e o de Patrulhamento Tático Móvel (Batamo), que terão sede na capital, porém com abrangência em todo o estado.

Ainda serão criados três comandos especializados: o Rodoviário, que envolverá o Batalhão de Polícia Rodoviária e as três Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário; o de Missões Especiais, que reunirá a tropa do Batalhão de Choque, do Grupamento Aéreo e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope); e o Comando de Apoio Operacional, que contará com os batalhões especializados novos, além dos já existentes como, por exemplo, o Batalhão de Polícia de Reforço Operacional (BPRO) e Batalhão de Polícia Turística (Beptur). Informações: Ascom/Polícia Militar da Bahia /Foto ilustrativa: Manu Dias /GOVBA