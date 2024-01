Com show pirotécnico e apresentações musicais, Prefeitura de Jequié realiza festa de Réveillon em praça pública

Jequieenses e visitantes irão celebrar a virada de 2023 para 2024 em praça pública, com shows e fogos de artifício. A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou, este ano, uma programação alusiva aos festejos de Réveillon para a população. O evento será gratuito e acontecerá no domingo, 31, na Praça Rui Barbosa, com atrações musicais que animarão o público e o planejamento logístico contará com suporte da Secretaria de Saúde e apoio operacional da Guarda Municipal, 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros e 19º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com a programação, as apresentações terão início a partir das 21h, e show de abertura no palco da Praça Rui Barbosa será com a banda Samba N.U. aquecendo o público; em seguida, a banda Cazaduzôto; e o público se despedirá do ano de 2023 com o show do cantor Jheff Makki; por volta da meia-noite, será a vez do espetáculo pirotécnico com duração de cerca de 6 minutos, que iluminará o céu da cidade. Informações e Foto: SEOM/PMJ

