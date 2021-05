Comandante do 19° BPM Elbert Vinhático irá deixar a unidade de Jequié

Fomos informados na manhã de hoje (27), que o comandante do 19° BPM em Jequié, Elbert Vinhático, irá deixar o comando da unidade. Com menos de 100 dias a frente do Batalhão de Polícia, O Ten Coronel chegou a Jequié com muita vontade de prestar um serviço de excelência. Na última semana inclusive, fez um café da manhã com a imprensa local, e externou o seu desejo de fazer um bom trabalho em Jequié e região, e não demonstrou sinais de que iria deixar a unidade tão cedo. Na última terça-feira (25), ele participou da solenidade em comemoração de um ano da Ronda Maria da Penha, onde também não foi percebido por parte de nem um dos participantes do evento, que o comandante iria deixar o 19° BPM. Em contato com a ASCOM da unidade, fomos informados que o Elbert Vinhático irá se pronuncia de forma oficial em breve.

